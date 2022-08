Caldo: FederAnziani, 'evitiamo bollettino guerra, 10 regole salva-vita' (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos Salute) - E' un'estate di fuoco che non si arresta. Dopo una breve tregua, le temperature tonano questa settimana a toccare picchi estremamente elevati e molto rischiosi per le persone anziane e fragili. Senior Italia FederAnziani ribadisce: "Non abbandoniamoli, evitiamo il bollettino di guerra a cui siamo troppo spesso abituati. È fondamentale seguire le dieci regole salva-vita del decalogo pensato appositamente per loro in questa stagione così rischiosa". L'anticiclone nord-africano si consoliderà con ancora più decisione sull'Italia da metà di questa settimana, determinando un ulteriore aumento delle temperature e l'avvio di una nuova ondata di Caldo. Ancora una volta la massa d'aria calda avvolgerà tutta l'Italia e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos Salute) - E' un'estate di fuoco che non si arresta. Dopo una breve tregua, le temperature tonano questa settimana a toccare picchi estremamente elevati e molto rischiosi per le persone anziane e fragili. Senior Italiaribadisce: "Non abbandoniamoli,ildia cui siamo troppo spesso abituati. È fondamentale seguire le diecidel decalogo pensato appositamente per loro in questa stagione così rischiosa". L'anticiclone nord-africano si consoliderà con ancora più decisione sull'Italia da metà di questa settimana, determinando un ulteriore aumento delle temperature e l'avvio di una nuova ondata di. Ancora una volta la massa d'aria calda avvolgerà tutta l'Italia e ...

