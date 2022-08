Calciomercato Sassuolo, Frattesi saluta? Carnevali ha già il suo erede (Di martedì 2 agosto 2022) Il Sassuolo è sul punto di concludere la trattativa in entrata: l’affare potrebbe in qualche modo preannunciare la partenza di Davide Frattesi, in uscita dal club. Sono ore di negoziazioni in casa Sassuolo. La società neroverde sta concludendo l’arrivo dal Sassuolo di Giulio Maggiore, 24enne centrocampista di proprietà dello Spezia. I due club sono in accordo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 2 agosto 2022) Ilè sul punto di concludere la trattativa in entrata: l’affare potrebbe in qualche modo preannunciare la partenza di Davide, in uscita dal club. Sono ore di negoziazioni in casa. La società neroverde sta concludendo l’arrivo daldi Giulio Maggiore, 24enne centrocampista di proprietà dello Spezia. I due club sono in accordo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc si inserisce per #Raspadori e prova il sorpasso ai danni del @sscnapoli. Il… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, INTERESSE PER RASPADORI DEL SASSUOLO. I NEROVERDI CHIEDONO NON MENO DI 40 MILIONI… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @SassuoloUS, si lavora al ritorno di #Sansone del @BfcOfficialPage - serieAnews_com : ??#Sassuolo e #Spezia lavorano alla conclusione della trattativa per #Maggiore: via #Frattesi? - Cucciolina96251 : RT @ProfidiAndrea: ?? Gazzetta: 'Il #Sassuolo si muove per un giovane dell'#Inter, è sfida aperta con il #Chelsea' 'I Blues sono fermi a €8… -