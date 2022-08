Calciomercato Sampdoria, cercasi regista: Villar la prima scelta, c’è anche il piano B (Di martedì 2 agosto 2022) Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati sono alla ricerca di un regista con Villar che sarebbe la prima scelta La Sampdoria è alla ricerca di un regista da regalare a Giampaolo. L’obiettivo numero uno dei blucerchiati è Gonzalo Villar, tornato alla Roma dopo il buon prestito al Getafe. In caso di fumata nera (manca l’accordo su cifre e formula del trasferimento), il direttore sportivo Faggiano si concentrerà su altri profili. L’alternativa è Marko Rog del Cagliari. La trattativa per il centrocampista croato ha subito rallentamenti negli ultimi giorni, ma rimane in piedi e potrebbe essere chiusa qualora dovesse saltare l’opzione Villar. LEGGI TUTTE LE NOTIZI SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 agosto 2022): i blucerchiati sono alla ricerca di unconche sarebbe laLaè alla ricerca di unda regalare a Giampaolo. L’obiettivo numero uno dei blucerchiati è Gonzalo, tornato alla Roma dopo il buon prestito al Getafe. In caso di fumata nera (manca l’accordo su cifre e formula del trasferimento), il direttore sportivo Faggiano si concentrerà su altri profili. L’alternativa è Marko Rog del Cagliari. La trattativa per il centrocampista croato ha subito rallentamenti negli ultimi giorni, ma rimane in piedi e potrebbe essere chiusa qualora dovesse saltare l’opzione. LEGGI TUTTE LE NOTIZI SULLASU SAMP NEWS ...

