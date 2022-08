Calciomercato: Paredes, Rugani, Raspadori e Casadei, le ultime (Di martedì 2 agosto 2022) Mentre Charles De Ketelaere sta svolgendo le visite mediche con il Milan, Juve, Napoli e Inter lavorano sodo sulle trattative in entrata e in ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 2 agosto 2022) Mentre Charles De Ketelaere sta svolgendo le visite mediche con il Milan, Juve, Napoli e Inter lavorano sodo sulle trattative in entrata e in ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, contatti con il #Valencia per #Arthur. Si lavora per la risoluzione di #Ramsey per poi… - GiovaAlbanese : Prima di affondare il colpo #Paredes (che resta il primo nome per il centrocampo) la #Juventus deve trovare una col… - infoitsport : Calciomercato, Juventus-Paredes: prima svolta - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Galatasaray su Rugani. Si continua a seguire Paredes ma prima devono partire Arthur e Rabiot. Inserimento… - sportli26181512 : Sabatini racconta: 'Roma, Wijnaldum volevo portarlo io. Paredes? Alla Juve dico che...': In attesa di una nuova chi… -