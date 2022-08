Calciomercato Napoli, strada spianata per l’attaccante: un club si è tirato indietro (Di martedì 2 agosto 2022) Continua a sondare il Calciomercato il ds del Napoli Cristiano Giuntoli. Gli occhi ora sembrano puntati su due ruoli: il portiere (con Kepa sempre più vicino) e l’attaccante (con Raspadori in cima alla lista). In caso di partenze, potrebbero esserci però ulteriori investimenti. In particolare, è da valutare la situazione di Andrea Petagna: se il Monza dovesse sferrare l’assalto decisivo, allora il Napoli potrà decidere di comprare un nuovo vice Osimhen. Foto: Getty Images- Giovanni Simeone Il Dortmund si tira indietro per Simeone: si è promesso al Napoli Il primo nome al riguardo è quello di Giovanni Simeone, che sembrava ad un passo dagli azzurri prima che la trattativa col Monza per Petagna non vivesse una fase di stallo. Tale stop alla trattativa ha favorito ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 2 agosto 2022) Continua a sondare ilil ds delCristiano Giuntoli. Gli occhi ora sembrano puntati su due ruoli: il portiere (con Kepa sempre più vicino) e(con Raspadori in cima alla lista). In caso di partenze, potrebbero esserci però ulteriori investimenti. In particolare, è da valutare la situazione di Andrea Petagna: se il Monza dovesse sferrare l’assalto decisivo, allora ilpotrà decidere di comprare un nuovo vice Osimhen. Foto: Getty Images- Giovanni Simeone Il Dortmund si tiraper Simeone: si è promesso alIl primo nome al riguardo è quello di Giovanni Simeone, che sembrava ad un passo dagli azzurri prima che la trattativa col Monza per Petagna non vivesse una fase di stallo. Tale stop alla trattativa ha favorito ...

