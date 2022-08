Calciomercato Napoli | salti di gioia per Spalletti | esultano anche i tifosi

(Di martedì 2 agosto 2022), l’annuncio del calciatore è una manna dal cielo per iazzurri. Il giocatore esce allo scoperto in ritiro a Castel di Sangro. Ildi Aurelio De Laurentiis è alle prese con la ricostruzione della squadra dopo le partenze di Ospina, Koulibaly, Insigne e Mertens. I quattro pesanti addii non hanno di certo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc si inserisce per #Raspadori e prova il sorpasso ai danni del @sscnapoli. DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli, contatti continui per #Kepa: la richiesta del @ChelseaFC e l'offerta azzurra cmdotcom : #Napoli, intrigo portieri: stretta su #Kepa e #Meret si allontana #Calciomercato, @SassuoloUS | Giacomo #Raspadori ha chiesto la cessione. La situazione tra @sscnapoli e @juventusfc

E mi hanno offerto anche 2 miliardi di euro per tutto il mio patrimonio, tra ile la ... Vogliamo fare investimenti giusti e corretti.' FOTOGALLERY %s Foto rimanentiTutti gli ...CESSIONE- 'Sono assillato dai fondi che vogliono comprare il, basta. Gli americani mi hanno offerto in passato 900 milioni per vendere il club, ma io voglio divertirmi ancora. Voglio ... Calciomercato - Dal Brasile: "Il Napoli pensa ad un ex Fiorentina per l'attacco" Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto in diretta da Rivisondoli ai microfoni di 'Smart Talk', durante la trasmissione di Wall Street Italia. Che impressioni ha del libro di Alan ...Il presidente del club azzurro è intervenuto a Wall Street Italia: "Voglio essere il dodicesimo uomo in campo. Il calcio europeo Ha bisogno di un forte cambiamento" ...