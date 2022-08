Calciomercato: Milan. Ufficiale De Ketelaere, contratto fino al 2027 (Di martedì 2 agosto 2022) Il fantasista belga classe 2001 indosserà la maglia numero 90 MilanO - Charles De Ketelaere è un nuovo giocatore del Milan. La società rossonera ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo dal ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022) Il fantasista belga classe 2001 indosserà la maglia numero 90O - Charles Deè un nuovo giocatore del. La società rossonera ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo dal ...

