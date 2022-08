Calciomercato: Milan. Ufficiale De Ketelaere, contratto fino al 2027 (Di martedì 2 agosto 2022) Il fantasista belga classe 2001 indosserà la maglia numero 90 MilanO - Charles De Ketelaere è un nuovo giocatore del Milan. La società rossonera ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo dal ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022) Il fantasista belga classe 2001 indosserà la maglia numero 90O - Charles Deè un nuovo giocatore del. La società rossonera ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo dal ...

DiMarzio : .@acmilan, terminate le visite mediche di #DeKetelaere?? - DiMarzio : #Milan, #DeKetelaere ha lasciato la sede: - Gazzetta_it : Milan, sfuma anche l'arrivo di #Sanches: il portoghese va al Psg - mirkopioltini74 : CorSera - Milan, ciò che rimane del budget (8-9 mln) verrà investito a centrocampo. In difesa caccia solo a prestiti - serieApallone : Milan, si vuole chiudere per il “nuovo Camavinga”: il fisico al potere: Milan, nuove manovre per il centrocampo...… -