Calciomercato Lazio, Sarri insiste sul giocatore del Chelsea: la situazione (Di martedì 2 agosto 2022) Ieri Matias Vecino è diventato un nuovo giocatore della Lazio e oggi Lotito è di nuovo al lavoro per soddisfare le richieste di Sarri. Dopo diversi acquisti a centrocampo, è il momento di completare la difesa: Romagnoli e Casale sono i nuovi centrali ed ora c'è la necessità di un terzino. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Sarri chiede da gennaio il terzino sinistro Emerson Palmieri. L'allenatore toscano ha bisogno di un piede mancino che imposti il gioco e per questo continua a pensare al difensore oriundo. Emerson Palmieri Lione Chelsea Emerson ha un contratto con il Chelsea fino al 2024, ma non rientra nei piani di Tuchel. Il terzino italo-brasiliano è rientrato a fine stagione dal prestito al Lione e ci sarebbero i presupposti per un ritorno in ...

DiMarzio : .@OfficialSSLazio, #Vecino in Paideia per svolgere le visite mediche - DiMarzio : #Lazio, fatta per l’arrivo di #Vecino: contratto di tre anni ?? #calciomercato #seriea - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialSSLazio, è fatta per l'arrivo di #Vecino: contratto fino al 2025 - LALAZIOMIA : Cucurella al Chelsea: Emerson Palmieri per la Lazio - LazionewsEu : Calciomercato #Lazio, #Sarri non si ferma: ecco il prossimo colpo che sogna #sslazio #forzalazio #lazionews… -