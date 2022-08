Calciomercato Juventus, trovato l’attaccante: Allegri può sorridere (Di martedì 2 agosto 2022) La società bianconera sembra ad un passo dall’accontentare Allegri; ad un passo, infatti, l’attaccante per rinforzare il reparto offensivo. Un mercato stravolto dal problema capitato a Pogba; l’infortunio del francese (non sono ancora chiari i tempi di recupero) potrebbe obbligare la società bianconera a prendere un altro centrocampista, oltre a Paredes, da regalare ad Allegri. Il tecnico, però, ha bisogno di altri rinforzi tra cui un centravanti; il solo Vlahovic non può bastare in una stagione colma di impegni e dove, complice il mondiale invernale, si giocherà ogni tre giorni. Sembra, però, che la telenovela attaccante sia ad un passo dal definirsi con la Juventus ad un passo da un nuovo acquisto; andiamo a vedere di chi si tratta. LaPresseCome abbiamo già anticipato, Allegri ha assolutamente ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 2 agosto 2022) La società bianconera sembra ad un passo dall’accontentare; ad un passo, infatti,per rinforzare il reparto offensivo. Un mercato stravolto dal problema capitato a Pogba; l’infortunio del francese (non sono ancora chiari i tempi di recupero) potrebbe obbligare la società bianconera a prendere un altro centrocampista, oltre a Paredes, da regalare ad. Il tecnico, però, ha bisogno di altri rinforzi tra cui un centravanti; il solo Vlahovic non può bastare in una stagione colma di impegni e dove, complice il mondiale invernale, si giocherà ogni tre giorni. Sembra, però, che la telenovela attaccante sia ad un passo dal definirsi con laad un passo da un nuovo acquisto; andiamo a vedere di chi si tratta. LaPresseCome abbiamo già anticipato,ha assolutamente ...

DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc si inserisce per #Raspadori e prova il sorpasso ai danni del @sscnapoli. Il… - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, è sempre più vicino l'attaccante classe 2004 #Mancini - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, INTERESSE PER RASPADORI DEL SASSUOLO. I NEROVERDI CHIEDONO NON MENO DI 40 MILIONI…