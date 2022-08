Calciomercato Juventus, quante pretendenti per Rugani: spunta anche il Verona (Di martedì 2 agosto 2022) Calciomercato Juventus: Rugani piace a diversi club di Serie A, dopo l’Empoli anche il Verona ci prova Daniele Rugani è uno dei calciatori sulla lista dei partenti della Juventus e potrebbe lasciare i bianconeri nelle prossime settimane. Il difensore interessa a diversi club di Serie A, ultimo tra i quali il Verona che, però, avrebbe problemi a farsi carico del pesante ingaggio da 3 milioni di euro. anche in questo caso, come per l’Empoli, la Juventus dovrebbe aiutare il club scaligero sostenendo una parte delle spese. Lo riferisce L’Arena. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 agosto 2022)piace a diversi club di Serie A, dopo l’Empoliilci prova Danieleè uno dei calciatori sulla lista dei partenti dellae potrebbe lasciare i bianconeri nelle prossime settimane. Il difensore interessa a diversi club di Serie A, ultimo tra i quali ilche, però, avrebbe problemi a farsi carico del pesante ingaggio da 3 milioni di euro.in questo caso, come per l’Empoli, ladovrebbe aiutare il club scaligero sostenendo una parte delle spese. Lo riferisce L’Arena. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

