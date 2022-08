Calciomercato Juventus, blitz improvviso: Allegri saluta il suo pupillo? (Di martedì 2 agosto 2022) Le prossime ore saranno decisive per il giocatore della Juventus: inaspettatamente potrebbe esserci un addio lampo in difesa. Nonostante il Calciomercato proseguirà durante le prime settimane del campionato, gli affari stanno accelerando di modo tale che ogni squadra abbia l’organico più completo possibile per il fischio d’inizio di metà agosto. In casa Juventus sta accadendo lo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 2 agosto 2022) Le prossime ore saranno decisive per il giocatore della: inaspettatamente potrebbe esserci un addio lampo in difesa. Nonostante ilproseguirà durante le prime settimane del campionato, gli affari stanno accelerando di modo tale che ogni squadra abbia l’organico più completo possibile per il fischio d’inizio di metà agosto. In casasta accadendo lo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc si inserisce per #Raspadori e prova il sorpasso ai danni del @sscnapoli. Il… - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, è sempre più vicino l’attaccante classe 2004 #Mancini - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, INTERESSE PER RASPADORI DEL SASSUOLO. I NEROVERDI CHIEDONO NON MENO DI 40 MILIONI… - lucacimini82 : #TheSun ha deciso di farci venire un’insolazione dopo le voci d’addio di #Rugani il #ManchesterCity è pronto ad of… - lucsazzo : Stiamo per prendere il Miglior giocatore della scorsa #EuropaLeague ma vi vedo tranquilli. ???????????? #Juve #Juventus #Calcio #Calciomercato -