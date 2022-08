Calciomercato Atalanta, Muriel ai saluti: il sostituto arriva dalla Serie A! (Di martedì 2 agosto 2022) La scorsa stagione ha lasciato non poche scorie in casa Atalanta, vuoi per i risultati conseguiti, vuoi per eventi extracalcistici che stanno continuando ad avvenire dalle parti di Zingonia. Il mancato accesso non solo alla Champions League dove gli orobici stavano diventando degli habitué, ma anche alle altre due competizioni continentali, ha avuto strascichi non solo sul morale della squadra ma sicuramente anche alle tasche nerazzurre. El Shaarawy Calciomercato AtalantaSe da una parte l’obiettivo, come detto e ripetuto più volte da tutto l’ambiente, rimane sempre quello della salvezza e poi del divertirsi strada facendo, nelle intenzioni di Gasperini e di tutta la squadra c’è il desiderio di tornare nelle posizioni di vertice che garantiscono visibilità e gloria. Per farlo, è necessario servirsi di giocatori in linea con gli ... Leggi su rompipallone (Di martedì 2 agosto 2022) La scorsa stagione ha lasciato non poche scorie in casa, vuoi per i risultati conseguiti, vuoi per eventi extracalcistici che stanno continuando ad avvenire dalle parti di Zingonia. Il mancato accesso non solo alla Champions League dove gli orobici stavano diventando degli habitué, ma anche alle altre due competizioni continentali, ha avuto strascichi non solo sul morale della squadra ma sicuramente anche alle tasche nerazzurre. El ShaarawySe da una parte l’obiettivo, come detto e ripetuto più volte da tutto l’ambiente, rimane sempre quello della salvezza e poi del divertirsi strada facendo, nelle intenzioni di Gasperini e di tutta la squadra c’è il desiderio di tornare nelle posizioni di vertice che garantiscono visibilità e gloria. Per farlo, è necessario servirsi di giocatori in linea con gli ...

