Calcio, Mondiali 2030: Uruguay, Cile, Argentina e Paraguay si candidano per l’organizzazione (Di martedì 2 agosto 2022) Uruguay, Argentina, Cile e Paraguay. Arriva la candidatura ufficiale di quattro Paesi sudamericani per ospitare la Coppa del Mondo 2030, quella del centenario. “Siamo in questo luogo iconico dove è iniziata la storia“, ha detto il presidente della confederazione Conmebol, Alejandro Dominguez, parlando dallo stadio ‘Centenario’ di Montevideo dove si tenne la prima finale della Coppa del Mondo. “Questo non è il progetto di un governo, ma il sogno di un intero continente – ha aggiunto Dominguez -. Ci saranno altri Mondiali, ma i cento anni saranno celebrati solo una volta“. E ancora: “Non possiamo fare affidamento solo sul sentimento, dobbiamo fare la nostra parte ed essere in condizione per ospitare il Mondiale”. Il ministro dello Sport uruguaiano, Sebastian Bauza, ha annunciato che il ... Leggi su sportface (Di martedì 2 agosto 2022). Arriva la candidatura ufficiale di quattro Paesi sudamericani per ospitare la Coppa del Mondo, quella del centenario. “Siamo in questo luogo iconico dove è iniziata la storia“, ha detto il presidente della confederazione Conmebol, Alejandro Dominguez, parlando dallo stadio ‘Centenario’ di Montevideo dove si tenne la prima finale della Coppa del Mondo. “Questo non è il progetto di un governo, ma il sogno di un intero continente – ha aggiunto Dominguez -. Ci saranno altri, ma i cento anni saranno celebrati solo una volta“. E ancora: “Non possiamo fare affidamento solo sul sentimento, dobbiamo fare la nostra parte ed essere in condizione per ospitare il Mondiale”. Il ministro dello Sport uruguaiano, Sebastian Bauza, ha annunciato che il ...

