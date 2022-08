Calcio: Milan, visite mediche per De Ketelaere (Di martedì 2 agosto 2022) Milano, 2 ago. - (Adnkronos) - Prima completa giornata in rossonero per il trequartista belga, Charles De Ketelaere atterrato ieri sera a Milano. De Ketelaere è arrivato verso le 9.30 alla clinica La Madonnina per le visite mediche che sono ancora in corso, poi si sposterà per ottenere l'idoneità sportiva, mentre nel pomeriggio è atteso a Casa Milan per la firma del contratto. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022)o, 2 ago. - (Adnkronos) - Prima completa giornata in rossonero per il trequartista belga, Charles Deatterrato ieri sera ao. Deè arrivato verso le 9.30 alla clinica La Madonnina per leche sono ancora in corso, poi si sposterà per ottenere l'idoneità sportiva, mentre nel pomeriggio è atteso a Casaper la firma del contratto.

