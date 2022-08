Calcio: Liverpool, Diogo Jota rinnova fino al 2027 (Di martedì 2 agosto 2022) Liverpool, 2 ago. - (Adnkronos) - L'attaccante del Liverpool Diogo Jota prolunga con i Reds fino al 30 giugno 2027. Lo annuncia il club inglese sul proprio sito ufficiale. Il precedente contratto del 25enne attaccante portoghese scadeva il 30 giugno 2025. Sono orgoglioso. Da quando sono arrivato mi sono subito sentito importante. Ora con un nuovo lungo contratto ho la prova della fiducia del club nei miei confronti", ha dichiarato Jota autore di 21 gol in 55 partite nella scorsa stagione. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022), 2 ago. - (Adnkronos) - L'attaccante delprolunga con i Redsal 30 giugno. Lo annuncia il club inglese sul proprio sito ufficiale. Il precedente contratto del 25enne attaccante portoghese scadeva il 30 giugno 2025. Sono orgoglioso. Da quando sono arrivato mi sono subito sentito importante. Ora con un nuovo lungo contratto ho la prova della fiducia del club nei miei confronti", ha dichiaratoautore di 21 gol in 55 partite nella scorsa stagione.

