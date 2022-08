Calcio: il Bayern saluta Lewandowski, 'grazie per gli ultimi 8 anni' (Di martedì 2 agosto 2022) Monaco, 2 ago. - (Adnkronos) - "grazie per gli ultimi 8 anni! E tutto il meglio per il futuro, Lewy!". Il Bayern Monaco ringrazia ufficialmente Robert Lewandowski, che in queste ore è ripassato dalla Baviera per dare un ultimo saluto ai suoi ex compagni, dirigenti e tifosi. Il club campione di Germania ha postato anche una foto dell'attaccante polacco, recentemente trasferitosi al Barcellona, con tutti i trofei vinti nei suoi anni in Baviera. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Monaco, 2 ago. - (Adnkronos) - "per gli! E tutto il meglio per il futuro, Lewy!". IlMonaco ringrazia ufficialmente Robert, che in queste ore è ripassato dalla Baviera per dare un ultimo saluto ai suoi ex compagni, dirigenti e tifosi. Il club campione di Germania ha postato anche una foto dell'attaccante polacco, recentemente trasferitosi al Barcellona, con tutti i trofei vinti nei suoiin Baviera.

capuanogio : #Nagelsmann ha ragione: nel calcio italiano sono tutti pippe e fannulloni, non si allenano e quindi giocano male.… - sportli26181512 : #Lewandowski-#Bayern, pace fatta: 'Non dimenticherò mai questo club': L'attaccante polacco ha concluso la sua visit… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BAYERN MONACO - Lewandowski si è recato al centro di allenamento per salutare i suoi vecchi compagni - susydigennaro : RT @napolimagazine: BAYERN MONACO - Lewandowski si è recato al centro di allenamento per salutare i suoi vecchi compagni - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BAYERN MONACO - Lewandowski si è recato al centro di allenamento per salutare i suoi vecchi compagni -