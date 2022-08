Calcio, BongiornoWork sul retro delle maglie gara del Pordenone (Di martedì 2 agosto 2022) Pordenone Calcio e BongiornoWork annunciano l’avvio di una nuova partnership per la stagione 2022/23, che vedrà l’azienda e-commerce di abiti da lavoro di Curno come back jersey partner su tutte le maglie del club. “Crediamo fortemente nel Pordenone Calcio – ha spiegato Marina Bongiorno, ceo di BongiornoWork -, nel suo potenziale sportivo, sociale e imprenditoriale, di oggi come di domani, della prima squadra come dello straordinario settore giovanile; riteniamo da sempre lo sport un veicolo di promozione del brand fondamentale. Come valore aggiunto c’è anche la componente territoriale: la nostra famiglia è originaria di Pordenone, mio padre Sante del Pordenone Calcio è stato presidente e conserva bellissimi ricordi. ... Leggi su bergamonews (Di martedì 2 agosto 2022)annunciano l’avvio di una nuova partnership per la stagione 2022/23, che vedrà l’azienda e-commerce di abiti da lavoro di Curno come back jersey partner su tutte ledel club. “Crediamo fortemente nel– ha spiegato Marina Bongiorno, ceo di-, nel suo potenziale sportivo, sociale e imprenditoriale, di oggi come di domani, della prima squadra come dello straordinario settore giovanile; riteniamo da sempre lo sport un veicolo di promozione del brand fondamentale. Come valore aggiunto c’è anche la componente territoriale: la nostra famiglia è originaria di, mio padre Sante delè stato presidente e conserva bellissimi ricordi. ...

PordenoneFR : RT @PordenoneCalcio: ???? NEW PARTNER Azienda e-commerce di abiti da lavoro leader in Italia ??????, #BONGIORNOwork è Back Jersey Partner per… - PordenoneCalcio : ???? NEW PARTNER Azienda e-commerce di abiti da lavoro leader in Italia ??????, #BONGIORNOwork è Back Jersey Partner p… -

