Busta paga, novità per questi lavoratori (Di martedì 2 agosto 2022) Governo e parti sociali si sono incontrati per definire insieme le linee di intervento per contrastare gli effetti dell’inflazione Il governo Draghi non ha più la fiducia del Parlamento e questo evento ha provocato l’indizione delle elezioni politiche che si terranno il 25 settembre. Tuttavia, l’azione esecutiva del governo non può restare completamente vuota da L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 2 agosto 2022) Governo e parti sociali si sono incontrati per definire insieme le linee di intervento per contrastare gli effetti dell’inflazione Il governo Draghi non ha più la fiducia del Parlamento e questo evento ha provocato l’indizione delle elezioni politiche che si terranno il 25 settembre. Tuttavia, l’azione esecutiva del governo non può restare completamente vuota da L'articolo proviene da Consumatore.com.

MilitisSpiritus : RT @chiaralucetw: Ieri erano gli 80 euro in busta paga. Oggi la mancetta ai #18enni. Il #PD per raccattare voti pensa di comprarsi i giovan… - AbdulAlhazared : @Jo_fer7 @maggy_rancura @terry57 Ma perché? Paga anche le tasse? Gli manderanno i soldi in busta - TonyVascor107 : RT @MarcoDolc: @chiaragribaudo Anche la tassazione ha ulteriormente impoverito il ceto medio, ovvero quello che ha dato lo Stato con il rid… - outof__thebox : @SirioTesori @SteForlani @DictatorWannabe @CharlyMatt Corretto. Aggiungerei anche un'ora di 'come leggere una busta paga'. - VergnanoCarlo : @marckuck Spiegato qui -