iscorers : Bruges: individuato l’erede di De Ketelaere | Mercato - sportli26181512 : De Ketelaere, Milan-Bruges: incontro in corso a Lugano. Le news di calciomercato: Maldini e Massara sono a pranzo a… - marcoteddy94 : @Rougenoir1978 @FabioGandolfo88 @Rossonerosemper Costo a bilancio di messias l'anno prossimo: più di 4 mln Costo di… -

Calciomercato.com

Il ventunenne è statocome l'obiettivo principale per la trequarti di mister Pioli ed a ... Tra settore giovanile e prima squadra De Ketelaere con ilè stato in grado di collezionare ...In realtà, si sono accorti che De Ketalaere sarebbe rimasto a, se non fosse andato al Milan, ... Tanganga è l'obiettivo per la difesa , perché è statocome tale e perché il Tonnenham ... Bruges: individuato l'erede di De Ketelaere | Mercato Dopo l'acquisizione ormai conclusa di De Ketelaere, Maldini è pronto ad affondare per un altro top player: il Milan punta il colpaccio last minute.Milan, la madre di De Ketelaere cerca casa a Milano Sono giorni roventi per il mercato rossonero, Maldini e Massara sono alla ricerca di un trequartista di ta ...