(Di martedì 2 agosto 2022)sta per tornare in radio con un nuovo singolo, anche se in realtà tanto nuovo non è. Il brano inciso, come sappiamo, si tratta infatti di Tiny Dancer, storico successo didatato 1971. Il brano la scorsa settimana è stato inciso nuovamente dache ha voluto al suo fianco. Il singolo farà parte del nuovo album del cantante britannico che uscirà quest’anno. “Le nostre fonti ci hanno assicurato che la notizia è vera e che il pezzo è quasi pronto”. – Si è letto su TMZ – “I due artisti si sono incontrati sia martedì, che mercoledìscorsa settimana per registrare Tiny Dancer. Ci è stato detto che la canzone è attualmente in fase di mixaggio.ed ...

FreebritneyR : @RDS_official spero la trasmettete!!! #BritneySpears - Zen19861 : @1a_v1ttor Se prendiamo ad esempio le varie Britney Spears Demi lovato che hanno avuto un successo planetario da pi… - BITCHYFit : Britney Spears e Elton John, Paris Hilton parla della loro collaborazione: “L’ho ascoltata” - Jose_Danielsp : RT @BSNewsItalia: ??| A Paris Hilton è stato chiesto del remix di Tiny Dancer - Elton John ft. Britney Spears: “L’ho ascoltato un paio di g… - livelifeVale : RT @BSNewsItalia: ??| A Paris Hilton è stato chiesto del remix di Tiny Dancer - Elton John ft. Britney Spears: “L’ho ascoltato un paio di g… -

Cosmopolitan

Scarpe da sposa 2022: i modelli trendy gioiello a cui ispirarsi Complice forse anche le scarpe 'in cristallo' scelte daper le sue nozze in un total look firmato Versace da capo a ...... LIBERACI DAL BENE, PER QUELLO CHE VALE, ELOQUIO DI UN PERDENTE, QUANDO STAVO DA NESSUNA PARTE, COME. Nel 2020 è stato protagonista sul grande schermo di un film per la regia di Pietro ... Britney Spears news, le novità sull'autobiografia Silvia Rossi, Ilaria Sirena e Stefania Rubino hanno lanciato 9 anni fa un blog diventato un punto di riferimento generazionale. «Abbiamo aperto il dibattito tra noi, la nostalgia è la leva» ...MONOPOLY, ECCO LA VERSIONE DEDICATA A BRITNEY SPEARS In attesa di nuova musica, Britney torna in versione gioco in scatola ...