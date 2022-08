Brad Pitt spiega perché indossava una gonna sul red carpet di Bullet Train: "Moriremo tutti, facciamo casino!" (Di martedì 2 agosto 2022) La scelta di Brad Pitt di indossare una donna sul red carpet berlinese del thriller Bullet Train non è certo passata inosservata, ma l'attore si giustifica in modo creativo. Ha divertito i fan, ma ha anche fatto moto discutere il look sfoggiato da Brad Pitt all'anteprima tedesca dell'action thriller Bullet Train. Il divo si è infatti presentato con indosso una gonna e ora ha spiegato la ragione di tale scelta. Interrogato sulla curiosa scelta, Brad Pitt ha dato la migliore spiegazione possibile per l'ispirazione dietro il look. "Non lo so! Moriremo tutti, quindi facciamo casino", ha detto ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 agosto 2022) La scelta didi indossare una donna sul redberlinese del thrillernon è certo passata inosservata, ma l'attore si giustifica in modo creativo. Ha divertito i fan, ma ha anche fatto moto discutere il look sfoggiato daall'anteprima tedesca dell'action thriller. Il divo si è infatti presentato con indosso unae ora hato la ragione di tale scelta. Interrogato sulla curiosa scelta,ha dato la migliorezione possibile per l'ispirazione dietro il look. "Non lo so!, quindicasino", ha detto ...

