Brad Pitt si emoziona per l’esibizione di ballo della figlia Shiloh: “Fa venire le lacrime agli occhi” (Di martedì 2 agosto 2022) Brad Pitt si scioglie parlando della figlia Shiloh, 16 anni, e del video in cui la si vede danzare mostrando davvero un notevole talento nel ballo. L’attore proprio come tutti i genitori che assistono ai saggi dei figli, non riesce a trattenere l’orgolio per la sua “piccola”. “Fa venire le lacrime agli occhi, sì“, ha detto Brad Pitt sul red carpet del film Bullet Train. “Non so da dove l’abbia preso. Sono il signor Two-Left-Feet qui”, ha aggiunto scherzando. Quando gli è stato chiesto se spera o meno che i suoi figli stiano lontano dai riflettori o abbraccino le arti creative, Pitt ha detto che spera solo che scoprano le strade che li portano ad essere felici. “Adoro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022)si scioglie parlando, 16 anni, e del video in cui la si vede danzare mostrando davvero un notevole talento nel. L’attore proprio come tutti i genitori che assistono ai saggi dei figli, non riesce a trattenere l’orgolio per la sua “piccola”. “Fale, sì“, ha dettosul red carpet del film Bullet Train. “Non so da dove l’abbia preso. Sono il signor Two-Left-Feet qui”, ha aggiunto scherzando. Quando gli è stato chiesto se spera o meno che i suoi figli stiano lontano dai riflettori o abbraccino le arti creative,ha detto che spera solo che scoprano le strade che li portano ad essere felici. “Adoro ...

