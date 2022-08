Brad Pitt | altro che ritiro! Il gran ritorno sul red carpet di Bullet Train a Los Angeles

VirginRadioIT : Quentin Tarantino elogia #BradPitt ?? 'È l’ultimo rimasto di una stirpe di superstar del cinema. È davvero di un'alt… - badtasteit : Sono online le prime, poco convinte recensioni internazionali di #BulletTrain l'action diretto da David Leitch e in… - Santiago_30h : @FREebByY @andrwzky @mfsotoxic @papispagna Si ma non troppo, non puoi negare che Brad Pitt sia più bello di Massimo… - lasoncini : @AssiaVonNeumann Vent'anni fa feci un articolo su Brad Pitt che somigliava sempre alla fidanzata del momento, dici… - aaalex81 : @AssiaVonNeumann Dici tipo Brad Pitt? -

Un po ci siamo rimasti quando in un intervista a GQdisse: "Mi sento all'ultima tappa della mia carriera". Il tempo passa per tutti è vero, anche se sembra solo ieri quando ci faceva sognare nei panni di J. D. in Thelma & Louise, film cult ...Dopo aver detto di essere "all'ultima tappa della sua carriera", l'attore ha tranquillizzato i fan spiegando che (per ora) non lascerà il mondo del cinema Negli ultimi giorniha catturato l'attenzione della stampa internazionale sia per la sua scelta di outfit indossati sul red carpet per il suo nuovo film Bullet Train , sia per le svariate voci su un possibile ...Brad Pitt chiarisce le sue parole sul ritiro dalla recitazione e rivela perché ha deciso di indossare una gonna sul red carpet di Bullet Train ...Il film è ambientato nel Giappone dei giorni nostri su un treno, sul quale viaggiano diversi assassini di professione, i cui incarichi sono interconnessi.