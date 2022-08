Borussia Dortmund, Emre Can: «Maturato negli anni. Il calcio in Premier e in Serie A…» (Di martedì 2 agosto 2022) Emre Can, ex centrocampista della Juve, è tornato a parlare dei suoi anni lontano dalla Germania: le dichiarazioni Emre Can, centrocampista bianconero del Borussia Dortmund, è tornato a parlare ai canali ufficiali del club giallonero. CARRIERA – «Sono molto grato per l’esperienza che ho potuto avere. Sono Maturato come calciatore e come persona. Gli anni all’estero sono stati fantastici. In Inghilterra c’è il grande calcio, il contrasto, la palla lunga precisa. A differenza dell’Italia, dove la tattica è in primo piano, ma sono onorato di aver giocato in grandi club come Liverpool e Juve». CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24 L'articolo proviene da calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 agosto 2022)Can, ex centrocampista della Juve, è tornato a parlare dei suoilontano dalla Germania: le dichiarazioniCan, centrocampista bianconero del, è tornato a parlare ai canali ufficiali del club giallonero. CARRIERA – «Sono molto grato per l’esperienza che ho potuto avere. Sonocome calciatore e come persona. Gliall’estero sono stati fantastici. In Inghilterra c’è il grande, il contrasto, la palla lunga precisa. A differenza dell’Italia, dove la tattica è in primo piano, ma sono onorato di aver giocato in grandi club come Liverpool e Juve». CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24 L'articolo proviene daNews 24.

CalcioNews24 : #EmreCan fa un'analisi della sua carriera fin qui ??? - infoitsport : CDS - Il Borussia Dortmund punta su Modeste, Simeone verso il Napoli, ma dipende da Petagna - SamuelA35524757 : RT @Matteo83579687: @RiffLawyer @Cristiano Occhio al Borussia Dortmund ?? - SamuelA35524757 : RT @almeidapl_: @FabrizioRomano Hi Fabizio??????, can Cristiano Ronaldo play for Borussia Dortmund? - SamuelA35524757 : RT @AConan_Doyle: Dalla Germania arrivano informazioni di un sondaggio del Borussia Dortmund per Cristiano Ronaldo -