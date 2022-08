Bonus padri separati da 800 euro: a chi spetta e come richiederlo. Tutte le info utili (Di martedì 2 agosto 2022) Arriva il Bonus per i padri separati in difficoltà economiche. È infatti giunto al termine il percorso della misura che prevede un contributo per i genitori che non riescono a pagare l’assegno di mantenimento: la ministra per la Famiglia Elena Bonetti ha firmato il decreto che rende operativa l'agevolazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 agosto 2022) Arriva ilper iin difficoltà economiche. È infatti giunto al termine il percorso della misura che prevede un contributo per i genitori che non riescono a pagare l’assegno di mantenimento: la ministra per la Famiglia Elena Bonetti ha firmato il decreto che rende operativa l'agevolazione. L'articolo .

borghi_claudio : Dopo più di un anno resce a vedere la luce una misura che come Lega avevamo insistito per inserire nell'allora decr… - orizzontescuola : Bonus padri separati da 800 euro: a chi spetta e come richiederlo. Tutte le info utili - CatelliRossella : Bonus padri separati, in arrivo 800 euro per i genitori in difficoltà. I requisiti per il contributo - solops : In arrivo il bonus padri: 800 euro per chi non riesce a versare l’assegno di mantenimento - quotidianopiem : In arrivo il bonus padri: 800 euro per chi non riesce a versare l’assegno di mantenimento -