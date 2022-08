Bonus genitori separati, in arrivo 800 euro al mese: chi ne ha diritto (Di martedì 2 agosto 2022) Diventa realtà il Bonus per i genitori separati, che a causa di un calo dei redditi legato alla pandemia hanno avuto difficoltà a pagare l’assegno di mantenimento ai propri figli. Il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti ha firmato il decreto che dà il via libera alla misura che era già presente nel decreto Sostegni approvato nel maggio del 2021, ma era stato ritenuto “inapplicabile” dai tecnici. Bonus genitori separati, di cosa si tratta Si tratta di un assegno del valore massimo di 800 euro al mese che verrà corrisposto per la durata di un anno. Questo significa che in totale il Bonus ammonta, nella sua formula piena, a 9.600 euro. Sarà erogato ai genitori che non riescono a ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 agosto 2022) Diventa realtà ilper i, che a causa di un calo dei redditi legato alla pandemia hanno avuto difficoltà a pagare l’assegno di mantenimento ai propri figli. Il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti ha firmato il decreto che dà il via libera alla misura che era già presente nel decreto Sostegni approvato nel maggio del 2021, ma era stato ritenuto “inapplicabile” dai tecnici., di cosa si tratta Si tratta di un assegno del valore massimo di 800alche verrà corrisposto per la durata di un anno. Questo significa che in totale ilammonta, nella sua formula piena, a 9.600. Sarà erogato aiche non riescono a ...

CatelliRossella : Bonus padri separati, in arrivo 800 euro per i genitori in difficoltà. I requisiti per il contributo - girlwithoneeye7 : ma poi la cosa assurda di questo bonus di 10k è che TUTTI i 18enni lo riceveranno… pure quelli che non ne hanno bis… - GianluigiPaesan : RT @EsteriLega: Cari giovani, il PD vi ha rubato anni della vostra vita, ma state tranquilli, coi soldi delle tasse dei vostri genitori vi… - cantadaltavoce : @lapressata bonus ai 18enni che vanno a scuola e vivono ancora con i genitori però - arcstudiopro : @pdnetwork Certo devi fare breccia su chi nn capisce nulla di politica per vincere e così così cosa fai?Gli vuoi re… -