Bonus genitori separati: come richiedere 800 euro per il mantenimento dei figli (Di martedì 2 agosto 2022) Sta per diventare effettivo il Bonus per quei genitori separati che abbiano comprovate difficoltà economiche. Vediamo quali sono le categorie che ne hanno diritto e come richiederlo. Era comparso nel Decreto legge 73 del 25 maggio 2021 e non era diventato effettivo. La sua entrata in vigore era stata osteggiata dai tecnici, ma ora è pronto a partire. Stiamo parlando del Bonus padri separati. Si tratta di un contributo pari a 9.600 euro totali, riscuotibili nel corso di un unico anno e divisi per 800 euro al mese. Il Bonus è destinato a quei padri i quali, in seguito alla riduzione del proprio reddito in periodo di pandemia da Covid-19, hanno difficoltà a mantenere gli impegni economici presi in favore delle rispettive famiglie. Un ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 2 agosto 2022) Sta per diventare effettivo ilper queiche abbiano comprovate difficoltà economiche. Vediamo quali sono le categorie che ne hanno diritto erichiederlo. Era comparso nel Decreto legge 73 del 25 maggio 2021 e non era diventato effettivo. La sua entrata in vigore era stata osteggiata dai tecnici, ma ora è pronto a partire. Stiamo parlando delpadri. Si tratta di un contributo pari a 9.600totali, riscuotibili nel corso di un unico anno e divisi per 800al mese. Ilè destinato a quei padri i quali, in seguito alla riduzione del proprio reddito in periodo di pandemia da Covid-19, hanno difficoltà a mantenere gli impegni economici presi in favore delle rispettive famiglie. Un ...

SimoPillon : Il ministro Bonetti ha firmato il decreto attuativo del bonus da 800 euro al mese per i genitori in difficoltà col… - ItaliaViva : Arriva il bonus per i genitori separati. @elenabonetti: 'Felice di aver portato a compimento questa misura' - crotoneok : ? Bonus genitori separati o divorziati, ecco come funziona - QuotidianPost : Bonus genitori separati: centinaia di Euro in arrivo per i richiedenti - Etica53332704 : RT @SimoPillon: Il ministro Bonetti ha firmato il decreto attuativo del bonus da 800 euro al mese per i genitori in difficoltà col pagament… -