Bonus da 3500 euro a famiglia, ormai è ufficiale: ecco come averlo (Di martedì 2 agosto 2022) Tra i settori che maggiormente sono coinvolti nella transizione all’elettrico l’industria automobilistica. Solo poche settimane fa, a fine giugno, il Consiglio dei Ministri dell’Ambiente dei Paesi dell’Ue ha trovato un accordo sul pacchetto di misure che permetterà ai Paesi di ridurre le proprie emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030. Tra i provvedimenti assunti lo stop alla vendita delle auto endotermiche a partire dal 2035. (continua a leggere dopo le foto) clicca qui per leggere tutte le News su TvZap Il passaggio all’auto elettrica non è utopia, ci arriveremo nel giro di qualche anno e sarà un processo graduale. Obiettivo dell’Unione europeo privilegiare i sistemi più green, facendo ricorso anche ad incentivi. È in arrivo un ‘aiuto’ molto particolare da ben 3.500 euro, a cui potranno attingere tante famiglie italiane. Il Governo ... Leggi su tvzap (Di martedì 2 agosto 2022) Tra i settori che maggiormente sono coinvolti nella transizione all’elettrico l’industria automobilistica. Solo poche settimane fa, a fine giugno, il Consiglio dei Ministri dell’Ambiente dei Paesi dell’Ue ha trovato un accordo sul pacchetto di misure che permetterà ai Paesi di ridurre le proprie emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030. Tra i provvedimenti assunti lo stop alla vendita delle auto endotermiche a partire dal 2035. (continua a leggere dopo le foto) clicca qui per leggere tutte le News su TvZap Il passaggio all’auto elettrica non è utopia, ci arriveremo nel giro di qualche anno e sarà un processo graduale. Obiettivo dell’Unionepeo privilegiare i sistemi più green, facendo ricorso anche ad incentivi. È in arrivo un ‘aiuto’ molto particolare da ben 3.500, a cui potranno attingere tante famiglie italiane. Il Governo ...

salsa_di_sonia : RT @Gaia_Mai_: Bonus di 3500 euro a tutti i mancini per risarcirli dal sapone comprato in più per lavare l'inchiostro dalla mano - delpierosheart : RT @Gaia_Mai_: Bonus di 3500 euro a tutti i mancini per risarcirli dal sapone comprato in più per lavare l'inchiostro dalla mano - Tanyaaa00 : RT @Gaia_Mai_: Bonus di 3500 euro a tutti i mancini per risarcirli dal sapone comprato in più per lavare l'inchiostro dalla mano - _horansgirl__ : RT @Gaia_Mai_: Bonus di 3500 euro a tutti i mancini per risarcirli dal sapone comprato in più per lavare l'inchiostro dalla mano - sarasblurg_ : RT @Gaia_Mai_: Bonus di 3500 euro a tutti i mancini per risarcirli dal sapone comprato in più per lavare l'inchiostro dalla mano -