Bonus 200 euro per lavoratori domestici e occasionali: come fare domanda online, la procedura e le date di scadenza (Di martedì 2 agosto 2022) Bonus 200 euro. Per usufruire dell'indennità una tantum prevista dal governo Draghi così da far fronte all'aumento dei prezzi causato dall'inflazione, è necessario rispettare delle scadenze precise. In particolare, per i lavoratori domestici il limite per inoltrare la domanda è fissato al 30 settembre mentre per i lavoratori in co.co.co, gli autonomi senza partita Iva, gli incaricati alle vendite a domicilio, gli stagionali e i lavoratori iscritti al Fondo dello Spettacolo, la scadenza è invece fissata al 31 ottobre. Leggi anche: Bonus 200 euro, ecco chi non lo riceverà nella busta paga di luglio: le categorie escluse

