Bologna, 42 anni dopo: la città ricorda le 85 vittime della strage alla stazione (Di martedì 2 agosto 2022) È partito da palazzo d’Accursio diretto alla stazione ferroviaria di Bologna il corteo che ricorda le 85 vittime e i tantissimi feriti della strage del 2 agosto 1980. dopo il Covid, quest’anno l’iniziativa... Leggi su feedpress.me (Di martedì 2 agosto 2022) È partito da palazzo d’Accursio direttoferroviaria diil corteo chele 85e i tantissimi feritidel 2 agosto 1980.il Covid, quest’anno l’iniziativa...

TgrRai : Avevano dai 3 ai 14 anni i sette bambini morti nella strage alla stazione di Bologna il #2agosto 1980. Oggi una com… - SkyTG24 : Strage di Bologna, 42 anni fa la bomba alla stazione che provocò 85 morti - poliziadistato : Alle 10.25 di 42 anni fa alla stazione di Bologna fu un inferno di macerie. Per 85 persone fu un viaggio di andata… - GraziaLombardi3 : RT @bravimabasta: Quarantadue anni la manovalanza fascista pagata in dollari eseguì il piano della P2 e uccise 85 innocenti alla Stazione d… - macrovba : RT @Italiantifa: TRE ANNI PER SEMPRE Angela Fresu avrà per sempre 3 anni. Gli stessi che aveva quando fu uccisa dalla malvagità umana. Con… -