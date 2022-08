Bologna | 42 anni dopo | la città ricorda le 85 vittime della strage alla stazione

vigilidelfuoco : Alle 10:25 del #2agosto di quarantadue anni fa una bomba esplose nella sala d’aspetto della stazione di #Bologna. I… - TgrRai : Avevano dai 3 ai 14 anni i sette bambini morti nella strage alla stazione di Bologna il #2agosto 1980. Oggi una com… - Agenzia_Ansa : 2 agosto 1980: alle 10.25 in una sala d'aspetto della stazione di Bologna Centrale esplode un ordigno che uccide 85… - sergio_scorza : 42 anni fa l'orrenda strage alla Stazione di Bologna. 42 anni di depistaggi, omissioni, mistificazioni, mezze verit… - MERIS1956 : RT @merely_my: Sono passati 42 anni dalla #stragediBologna ma il dolore è sempre vivo Non potrò mai dimenticare il #2agosto 1980 Le immagin… -

...chiesto di entrare in campo per conquistare il punto decisivo per partecipare al girone di. ... E l'amore, Lorenzo, a 20vissuti a trecento all'ora è un dettaglio o una priorità "Credo nel ...... con una caduta in duedel 71,4% delle presenze turistiche. Segue Roma, con - 71,1%, e poi ... Genova, Bari, Palermo, Torino,, Catania e Verona. Si tratta di città che hanno un peso minore ...Oggi è l'anniversario della strage di Bologna: alle 10.25 alla Stazione Centrale del capoluogo emiliano deflagra un ordigno che fa 85 morti. La vicenda giudiziaria per stabilire la verità sull'ultimo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...