Bologna | 2 agosto 1980 | la strage fascista

Agenzia_Ansa : 2 agosto 1980: alle 10.25 in una sala d'aspetto della stazione di Bologna Centrale esplode un ordigno che uccide 85… - pdnetwork : Alle 10.25 del 2 agosto 1980 una bomba esplode alla stazione di Bologna, cambiando la storia del Paese. Ricordiamo… - SkyTG24 : Strage di Bologna, 42 anni fa la bomba alla stazione che provocò 85 morti - MassimoFaggioli : fu a un campo scout sull'Appennino modenese che iniziai a capire qualche cosa di ciò che stava succedendo nel mio p… - claudiocampo : RT @tartaro7: Il 2 agosto 1980 i neofascisti facevano esplodere una bomba nella stazione affollata di Bologna, uccidendo 85 persone e feren… -

...in arrivo con Shomurodov alCalciomercato news, Wijnaldum alla Roma con stipendio ridotto L'arrivo di Georginio Wijnaldum alla Roma è ancora dunque in via di definizione in questodi ...È partito da Piazza del Nettuno, a, per poi dirigersi a Piazza Medaglie d'Oro, in Stazione, il corteo commemorativo per il 42esimo anniversario della Strage del 2. Sono presenti, tra gli altri, il sindaco Matteo Lepore, ...Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’anniversario della strage di Bologna del 2 agosto 1980, ha rilasciato la seguente dichiarazione: 'L’ordigno che 42 anni or sono uccise a Bologn ...La commemorazione: la giornata inizia con l'incontro fra istituzioni e famigliari delle 85 vittime. Bolognesi: "E' un momento di memoria ma anche ...