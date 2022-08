Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti martedì 2 agosto (Di martedì 2 agosto 2022) Il Bollettino della Regione Veneto per la giornata di martedì 2 agosto, con i numeri relativi alla pandemia Covid in costante aggiornamento. Nuovo appuntamento con il lavoro di analisi della curva epidemiologica a livello regionale in una delle zone più colpite dal virus. Come sempre ecco l’aggiornamento delle ultime 24 ore in merito a contagi, morti e guariti forniti dalla Regione. oggi si registrano 8.009 nuovi contagi, 26 morti, 10.539 guariti, 30 (+5) in terapia intensiva, 726 (-9) nei reparti ordinari, -2.556 gli attualmente positivi per un totale di 86.795. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 agosto 2022) Ildella Regioneper la giornata di, con i numeri relativi alla pandemia Covid in costante aggiornamento. Nuovo appuntamento con il lavoro di analisi della curva epidemiologica a livello regionale in una delle zone più colpite dal virus. Come sempre ecco l’aggiornamento delle ultime 24 ore in merito aforniti dalla Regione.si registrano 8.009 nuovi, 26, 10.539, 30 (+5) in terapia intensiva, 726 (-9) nei reparti ordinari, -2.556 gli attualmente positivi per un totale di 86.795. SportFace.

