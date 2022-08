Bollettino Covid oggi, martedì 2 agosto: contagi, morti e guariti regione per regione (Di martedì 2 agosto 2022) Il Bollettino Covid aggiornato a martedì 2 agosto 2022, con i dati e i numeri delle ultime 24 ore in Italia sulla diffusione della pandemia nel nostro paese. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica da parte del Ministero della Salute e dell’ISS, in collaborazione con le singole regioni che continuano a pubblicare il Bollettino con i dati relativi a morti, contagi e guariti dal Coronavirus. Ecco quindi di seguito i numeri della giornata odierna. oggi si registrano 64.861 nuovi contagi, 190 morti, 89.955 guariti, 51.655 tamponi molecolari, 386 (-12) ricoverati in terapia intensiva, 10.245 (-282) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -25.046 gli ... Leggi su sportface (Di martedì 2 agosto 2022) Ilaggiornato a2022, con i dati e i numeri delle ultime 24 ore in Italia sulla diffusione della pandemia nel nostro paese. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica da parte del Ministero della Salute e dell’ISS, in collaborazione con le singole regioni che continuano a pubblicare ilcon i dati relativi adal Coronavirus. Ecco quindi di seguito i numeri della giornata odierna.si registrano 64.861 nuovi, 190, 89.955, 51.655 tamponi molecolari, 386 (-12) ricoverati in terapia intensiva, 10.245 (-282) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -25.046 gli ...

