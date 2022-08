Bollette, rincari del 100%. I conti dei morosi a carico delle famiglie, allarme Arera sulle tariffe di ottobre (Di martedì 2 agosto 2022) Prezzi in bolletta più che raddoppiati in soli tre mesi: dal primo ottobre si rischia incrementi superiori al 100%. Ma anche la minaccia di un?esplosione di morosità di famiglie e... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 2 agosto 2022) Prezzi in bolletta più che raddoppiati in soli tre mesi: dal primosi rischia incrementi superiori al. Ma anche la minaccia di un?esplosione dità die...

ANSA_Lifestyle : È l'#estate del mordi e fuggi, dell'#ansia per un autunno da vivere con la recessione #economica, i rincari delle… - LucchinoL : wallstreetita: Bollette energetiche più che raddoppiate per il settore dei servizi. Lo dicono le previsioni di… - JohnHard3 : RT @wallstreetita: Bollette energetiche più che raddoppiate per il settore dei servizi. Lo dicono le previsioni di @Confcommercio. Ecco tut… - wallstreetita : Bollette energetiche più che raddoppiate per il settore dei servizi. Lo dicono le previsioni di @Confcommercio. Ecc… - fisco24_info : Bollette, bonus potenziato fino a ottobre: ecco quanto vale e come si ottiene lo sconto: Le agevolazioni nelle fatt… -