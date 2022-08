Bollette, per l’authority dell’energia l’autunno sarà drammatico: “Per il gas aumenti senza precedenti e si rischiano default dei fornitori con costi a carico dei clienti” (Di martedì 2 agosto 2022) “sarà un autunno complesso“, ha detto Mario Draghi la settimana scorsa dopo aver annunciato che il governo in carica per gli affari correnti varerà a breve un nuovo decreto aiuti. A chiarire almeno in parte i contorni di quel che succederà dopo le elezioni ci ha pensato l’Autorità per l’energia (Arera), che in un documento inviato a Parlamento e governo mette le mani avanti avvertendo che nel trimestre ottobre-dicembre arriveranno per i consumatori che si scaldano e cucinano con il gas rincari senza precedenti. “Variazioni dei costi mai verificatesi“, è l’espressione utilizzata. Considerato che nei primi tre mesi del 2022 le Bollette sono rincarate del 42%, l’authority prevede che andrà ancora peggio. senza nuovi interventi l’aumento sarebbe “di oltre il 100% rispetto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) “un autunno complesso“, ha detto Mario Draghi la settimana scorsa dopo aver annunciato che il governo in carica per gli affari correnti varerà a breve un nuovo decreto aiuti. A chiarire almeno in parte i contorni di quel che succederà dopo le elezioni ci ha pensato l’Autorità per l’energia (Arera), che in un documento inviato a Parlamento e governo mette le mani avanti avvertendo che nel trimestre ottobre-dicembre arriveranno per i consumatori che si scaldano e cucinano con il gas rincari. “Variazioni deimai verificatesi“, è l’espressione utilizzata. Considerato che nei primi tre mesi del 2022 lesono rincarate del 42%,prevede che andrà ancora peggio.nuovi interventi l’aumento sarebbe “di oltre il 100% rispetto ...

