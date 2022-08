Black Panther: Wakanda Forever, il nuovo Black Panther rivelato dal set LEGO? (Di martedì 2 agosto 2022) Tra i set LEGO collegati a Black Panther: Wakanda Forever, uno in particolare conterrebbe u no spoiler legato all'identità del nuovo Black Panther. Spesso e volentieri il merchandising Marvel anticipa l'uscita dei film rivrlando alcuni dettagli sulle trame dei cinecomic, ma stavolta siamo davvero nel campo dello spoiler. Il set LEGO dedicato a Black Panther: Wakanda Forever avrebbe rivelato un importante dettaglio anticipando l'identità del nuovo Black Panther. Per ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 agosto 2022) Tra i setcollegati a, uno in particolare conterrebbe u no spoiler legato all'identità del. Spesso e volentieri il merchandising Marvel anticipa l'uscita dei film rivrlando alcuni dettagli sulle trame dei cinecomic, ma stavolta siamo davvero nel campo dello spoiler. Il setdedicato aavrebbeun importante dettaglio anticipando l'identità del. Per ...

