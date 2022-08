Bimbo morto in piscina a Battipaglia, l’esito dell’autopsia (Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBattipaglia (Sa) – Il piccolo Flavio avrebbe battuto la testa accidentalmente contro la struttura dello scivolo. È uno degli aspetti emersi dall’autopsia effettuata oggi sul corpo del 12enne di Pompei deceduto sabato in un acqua park di Battipaglia (Salerno). I primissimi elementi raccolti dal medico legale, quindi, confermerebbero la tesi sostenuta dagli investigatori nelle ore successive al decesso. Il 12enne aveva avvertito un malore pochi istanti dopo essersi lanciato da uno scivolo. Una volta arrivato in acqua si era sentito poco bene ma era riuscito comunque ad uscire dalla piscina. Poco dopo, però, le sue condizioni sono precipitate, rendendo vani anche i soccorsi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Il piccolo Flavio avrebbe battuto la testa accidentalmente contro la struttura dello scivolo. È uno degli aspetti emersi dall’autopsia effettuata oggi sul corpo del 12enne di Pompei deceduto sabato in un acqua park di(Salerno). I primissimi elementi raccolti dal medico legale, quindi, confermerebbero la tesi sostenuta dagli investigatori nelle ore successive al decesso. Il 12enne aveva avvertito un malore pochi istanti dopo essersi lanciato da uno scivolo. Una volta arrivato in acqua si era sentito poco bene ma era riuscito comunque ad uscire dalla. Poco dopo, però, le sue condizioni sono precipitate, rendendo vani anche i soccorsi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

repubblica : Belluno, bimbo di 2 anni morto: potrebbe aver ingerito farmaci o droga in casa [di Enrico Ferro] - ddinno : RT @InversoMarty: ?????? BIMBO MORTO DOPO ALLATTAMENTO DA MADRE VACCINATA NE PARLA LA DOTT.SSA NAOMI WOLF. - NonnaMaria15 : RT @11Giuliano: Complicazioni documentate:???? BIMBO MORTO DOPO ALLATTAMENTO DA MADRE VACCINATA. - corrmezzogiorno : #Napoli Bimbo morto in piscina a Battipaglia, l’autopsia: Flavio ha battuto la testa - maelmale : RT @Sercit1: @Bluefidel47 @pipippapero Oggi morto bimbo di 1 anno per arresto cardiaco! -