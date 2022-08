Bimba abbandonata in auto a Latina: alla mamma erano stati tolti già quattro figli (Di martedì 2 agosto 2022) Una Bimba di due mesi abbandonata in auto. Ha fatto molto discutere quanto accaduto lo scorso fine settimana a Latina, dove una bambina di otto settimane è stata lasciata in auto da sola mentre i genitori erano impegnati a litigare per motivi di gelosia. Sulla vicenda sono emersi nuovi dettagli: la piccola, giunta al Pronto Soccorso dell’ospedale Goretti disidratata ma non in pericolo di vita, è stata salvata dall’intervento tempestivo di una barista, che l’ha notata che piangeva all’interno dell’auto e l’ha tirata fuori dal mezzo arroventato dai cocenti raggi del sole. I genitori della bambina, entrambi 38enni e con problemi di droga, non si erano minimamente accorti del pericolo a cui avevano esposto la figlia, che a soli due mesi è ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Unadi due mesiin. Ha fatto molto discutere quanto accaduto lo scorso fine settimana a, dove una bambina di otto settimane è stata lasciata inda sola mentre i genitoriimpegnati a litigare per motivi di gelosia. Sulla vicenda sono emersi nuovi dettagli: la piccola, giunta al Pronto Soccorso dell’ospedale Goretti disidratata ma non in pericolo di vita, è stata salvata dall’intervento tempestivo di una barista, che l’ha notata che piangeva all’interno dell’e l’ha tirata fuori dal mezzo arroventato dai cocenti raggi del sole. I genitori della bambina, entrambi 38enni e con problemi di droga, non siminimamente accorti del pericolo a cui avevano esposto laa, che a soli due mesi è ...

