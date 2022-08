Biden: “Giustizia è fatta, abbiamo eliminato Al Zawahiri, coinvolto negli attacchi dell’11 settembre” (Di martedì 2 agosto 2022) Guai ad entrare nel mirino degli Stati Uniti: una volta ‘inquadrati’, se ne esce soltanto morti. Ed oggi, oltre l’una della notte da noi, il presidente Biden (costretto al ‘domicilio coatto’ per via del Covid), si è affacciato dal balcone della Casa Bianca per annunciare che “Giustizia è fatta, questo leader terroristico non c’è più“, alludendo ad Ayman al Zawahiri (nella foto), per l’appunto, da lungo tempo ‘nel mirino’ dell’intelligence Usa. Quindi, rivolgendosi alla popolazione, il ‘padrone di casa’ ha poi aggiunto: “Miei concittadini americani sabato, su mio ordine, gli Stati Uniti hanno concluso un raid aereo a Kabul, nel quale è stato ucciso l’emiro di al Qaeda“. Biden: “Al Zawahiri era il numero due di bin Laden, profondamente coinvolto negli ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 agosto 2022) Guai ad entrare nel mirino degli Stati Uniti: una volta ‘inquadrati’, se ne esce soltanto morti. Ed oggi, oltre l’una della notte da noi, il presidente(costretto al ‘domicilio coatto’ per via del Covid), si è affacciato dal balcone della Casa Bianca per annunciare che “, questo leader terroristico non c’è più“, alludendo ad Ayman al(nella foto), per l’appunto, da lungo tempo ‘nel mirino’ dell’intelligence Usa. Quindi, rivolgendosi alla popolazione, il ‘padrone di casa’ ha poi aggiunto: “Miei concittadini americani sabato, su mio ordine, gli Stati Uniti hanno concluso un raid aereo a Kabul, nel quale è stato ucciso l’emiro di al Qaeda“.: “Alera il numero due di bin Laden, profondamente...

