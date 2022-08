Beyoncé e la canzone sotto accusa | «offende i disabili» | cambierà il testo

Leggi su vanityfair

(Di martedì 2 agosto 2022) Il brano Heated, all’interno del nuovo album Renaissance, è finito nella bufera per colpa di una parola («spaz», che deriva da «spastic»), proprio come era successo due mesi fa a Lizzo. «Il termine non è stato usato per far del male», precisa il portavoce della popstar, «sarà sostituto»