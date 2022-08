Berlusconi tiene unito il centrodestra e lancia il simbolo unico. Ma l'Udc freme (Di martedì 2 agosto 2022) Nuova giornata di riunioni per il centrodestra, in vista del voto. Mentre i leader tengono un profilo basso, in attesa di un nuovo incontro (non ancora in calendario) esponenti dell'alleanza si sono confrontati sul voto all'estero, con Silvio Berlusconi che svela il simbolo unitario del centrodestra «a disposizione dei 6 milioni di italiani all'estero», come scrive su Facebook il Cavaliere, sottolineando che nel simbolo ci saranno «il mio nome, quello di Salvini e di Meloni». simbolo che ha visto mettersi di traverso i centristi, che chiedono di avere il loro logo stilizzato in basso, accanto a quelli di Lega, Fdi e Fi. Altro tema all'ordine del giorno nel centrodestra quello dei collegi, con i malumori dell'Udc che chiede «maggiore peso nella coalizione». Tema che ... Leggi su iltempo (Di martedì 2 agosto 2022) Nuova giornata di riunioni per il, in vista del voto. Mentre i leader tengono un profilo basso, in attesa di un nuovo incontro (non ancora in calendario) esponenti dell'alleanza si sono confrontati sul voto all'estero, con Silvioche svela ilunitario del«a disposizione dei 6 milioni di italiani all'estero», come scrive su Facebook il Cavaliere, sottolineando che nelci saranno «il mio nome, quello di Salvini e di Meloni».che ha visto mettersi di traverso i centristi, che chiedono di avere il loro logo stilizzato in basso, accanto a quelli di Lega, Fdi e Fi. Altro tema all'ordine del giorno nelquello dei collegi, con i malumori dell'Udc che chiede «maggiore peso nella coalizione». Tema che ...

