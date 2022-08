Berlusconi in collegamento a Treviglio | “Ho la fondata speranza che Forza Italia superi il 20%”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 2 agosto 2022). “Non sono riuscito a venire perché ho registrato 20 messaggi televisivi da mandare in tutto il mese di agosto, i messaggi sono così: una pillola al giorno leva il medico di torno, una pillola al giorno del nostro programma dovrebbe levare di torno i signori della sinistra”. Così Silvio, collegato con una iniziativa organizzata da Alessandro Sorte e Stefano Benigni a. “I sondaggi ci danno 10 punti di vantaggio, ma per quello che è accaduto tanti anni fa quando sono sceso in campo eera al 10 e abbiamo chiuso al 21, ho ladi aumentare i voti di Fi magari vicino al 20 o anche oltre”, ha aggiunto il Cavaliere.