Bergamo investe nei dottorati di ricerca per rafforzare imprese e pubblica amministrazione

(Di martedì 2 agosto 2022). Investire neidiper rispondere alla domanda di personale specializzato da parte dellee degli ecosistemi territoriali. È questo l’obiettivo di Università degli studi die Confindustriache, insieme alla Camera di Commercio di, hanno scelto di raccogliere la sfida e l’opportunità lanciata dal MUR – Ministero dell’Università e dellanell’ambito del PNRR cofinanziando 26 borse di dottorato, il più alto livello di istruzione previsto dall’ordinamento universitario. A partire dalle reali esigenze delle aziende del territorio, attraverso progetti diapplicata, saranno sviluppati tecnologie, metodi e approcci innovativi per creare o...

