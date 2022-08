Benzina: Qe, prezzo medio self cala a 1,875 euro (Di martedì 2 agosto 2022) Prezzi dei carburanti in calo all'indomani del crollo delle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi: in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022) Prezzi dei carburanti in calo all'indomani del crollo delle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi: in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'...

telodogratis : Prezzo benzina e diesel in Italia, oggi nuovo giro di ribassi - vivereitalia : Prezzo benzina e diesel in Italia, oggi nuovo giro di ribassi - Ebrimaismo : Romanisti: stiamo facendo un buon mercato, forse se tutti i pianeti si allineano, il prezzo della benzina arriva a… - fisco24_info : Prezzo benzina e diesel in Italia, oggi nuovo giro di ribassi: (Adnkronos) - Verde self service sotto 1,88 euro/lit… - fisco24_info : Benzina: Qe, prezzo medio self cala a 1,875 euro: Prezzo medio del servito a 2,024 euro al litro -