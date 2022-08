Benevento | scuolabus gratuito per le famiglie con Isee fino a 12mila euro

(Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco, Clemente Mastella e l’assessore all’istruzione, Maria Carmela Serluca, in considerazione del periodo di difficoltà economica, al fine di agevolare lecon studenti che si avvalgono del servizio di trasporto scolastico per l’A.S. 2022/2023, rendono noto che oggi è stata approvata in giunta una delibera con cui si stabilisce che lecon una € 12.000,00 saranno esonerati completamente dal pagamento del servizio e quelli conda 12.001,00 a € 21.000,00 pagheranno la metà. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

