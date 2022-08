Beautiful anticipazioni: è finito tutto per Liam (Di martedì 2 agosto 2022) Liam ha deciso di costituirsi nonostante le parole di Bill. Intanto Steffy scopre di aspettare un maschietto ed è pronta a rivelarlo alla famiglia. Una nuovissima ed emozionante puntata attende i fan di Beautiful. Le anticipazioni ci fanno sapere che Steffy rivelerà alla sua famiglia di aspettare un maschietto mentre Liam dopo aver riflettuto a lungo decide di costituirsi e di non ascoltare suo padre. Liam pronto a costituirsi (web)Il ragazzo si presenterà da Baker, si costituirà e metterà un punto a questa terribile storia. Ma andiamo a vedere i dettagli dell’episodio. Beautiful, Liam si costituisce Le anticipazioni di Beautiful ci fanno sapere che Liam deciderà di costituirsi e dopo aver passato ... Leggi su formatonews (Di martedì 2 agosto 2022)ha deciso di costituirsi nonostante le parole di Bill. Intanto Steffy scopre di aspettare un maschietto ed è pronta a rivelarlo alla famiglia. Una nuovissima ed emozionante puntata attende i fan di. Leci fanno sapere che Steffy rivelerà alla sua famiglia di aspettare un maschietto mentredopo aver riflettuto a lungo decide di costituirsi e di non ascoltare suo padre.pronto a costituirsi (web)Il ragazzo si presenterà da Baker, si costituirà e metterà un punto a questa terribile storia. Ma andiamo a vedere i dettagli dell’episodio.si costituisce Ledici fanno sapere chedeciderà di costituirsi e dopo aver passato ...

