Batgirl: il film con Leslie Grace non verrà distribuito in sala e nemmeno in streaming

Il film Batgirl, con star Leslie Grace, sembra non verrà distribuito sugli schermi, né in sala né sulle piattaforme di streaming. Batgirl, il film con Leslie Grace nel ruolo di Barbara Gordon, sembra non verrà distribuito nonostante le riprese si fossero concluse e siano stati spesi ben 90 milioni di dollari. L'indiscrezione pubblicata da TheWrap sostiene che il lungometraggio non arriverà nelle sale e nemmeno in streaming su HBO Max. Il film Batgirl aveva ottenuto il via libera prima della fusione che ha portato alla nascita di Warner Bros Discovery e, a causa dei problemi legati al ...

