"Basta alcol, sei già ubriaco". Follia al ristorante, al rifiuto il gesto choc del cliente (Di martedì 2 agosto 2022) Ribalta l'auto col trattore perché non gli servono alcolici. Follia in un agriturismo di Gonnesa, in provincia di Cagliari, in Sardegna, dove un 41enne, al rifiuto della proprietaria di servirgli bibite alcoliche, ha dato in escandescenza e dopo aver minacciato la donna con un coltello è salito su un trattore e ha ribaltato la Fiat Bravo. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Iglesias hanno arrestato l'uomo, un allevatore del luogo, noto ai militari stessi per vicende pregresse. Momenti di panico e paura all'interno del locale in località Morimenta di Gonnesa, in provincia di Cagliari, dove all'ennesimo rifiuto della padrona del locale di servirgli degli alcolici – perché già in evidente stato di ebbrezza – l'uomo è andato su tutte le furie.

